Скончалась народная артистка СССР Гюлли Мубарякова

21.02.2019 10:16



Не стало народной артистки СССР и РСФСР Гюлли Мубаряковой. По информации башкирского Минкульта, 82-летняя режиссер и педагог скончалась в Уфе. Она оставила после себя добрую память и бесценное культурное наследие.

Артистка сыграла несколько десятков ролей в Академическом театре драмы им. Мажита Гафури. А за свою игру в спектакле «Матери ждут сыновей» она удостоилась госпремии Башкирской АССР имени Салавата Юлаева. Гюлли Мубарякова также сыграла и в кино.