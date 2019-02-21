Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина

21.02.2019 07:04



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию, которая последовала со стороны НАТО после ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Так, в НАТО назвали "неприемлемым" заявление российского президента о том, что в случае появления в странах НАТО американских ракет, Россия нацелит свои ракеты на страны Альянса.

Захарова напомнила, что всего лишь год назад в НАТО призывали не бояться "российских мультиков" о супероружии. Также, она высказала удивление по поводу подобной реакции после того, как НАТО проводит политику расширения, а США увеличивают свой контингент в Европе.

"Неужели думали, мы селфи с ними делать будем", - заявила Захарова.

При этом политик подчеркнула, что данная мера со стороны России является исключительно ответной, передает газета Известия.