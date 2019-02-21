Порошенко рассказал о подготовке Россией "полномасштабной войны"

21.02.2019 06:45



На заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, украинский лидер Петр Порошеноко рассказал о том, что Россия готовится к началу полномасштабной войны с Украиной. По его словам, он делает такие выводы из данных украинской разведки, которая обнаружила серьезную российскую военную группировку на границе с Украиной. Специалисты украинской разведслужбы уверены, что данные силы не имеют никакого отношения к обороне, а создаются специально для нанесения удара по Украине и развязывания "полномасштабной войны", пишет РИА Новости.