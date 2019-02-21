АвтоВАЗ планирует поставлять автомобили в Иран

21.02.2019 00:19



Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» ведет переговоры с представителями Ирана о возможных поставках своей продукции в их страну, сообщает «ТАСС». На текущий момент времени в Египте существует предприятие «АвтоВАЗа», занимающееся сборкой отечественных автомобилей. Опираясь на данный факт, представители автокомпании пытаются наладить пути «сбыта» своей продукции в близлежащие страны, к примеру, такие как Иран.