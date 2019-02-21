В 2019 году на дорогах России появятся беспилотники

21.02.2019 00:12



С весны текущего года на автомобильных магистралях Москвы и Татарстана начнутся испытания беспилотных автомобилей, сообщает ИА «7info». Подобные испытания будут проводиться вплоть до марта 2022 года. Шесть крупных компаний примут участие в «обкатке» своих опытных моделей, среди которых будут легковые и грузовые автомобили, сельхозтехника и автобусы. Вышеназванные прототипы являются высокотехнологичными механизмами, которые разрабатывались на протяжении длинного отрезка времени.