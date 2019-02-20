Австралийские полицейские распространили информацию об НЛО на одном из местных пляжей

20.02.2019 23:54



Странное событие произошло в субботу, 16 февраля в небольшом австралийском городке Брум, расположенном в одном из отдаленных районов Австралии. Во время бушевавшей ночью грозы в объектив камеры попал светящийся НЛО. Это вызвало заявления некоторых уфологов о том, что был запечатлен «корабль» пришельцев. На кадрах можно заметить, как наклоненный под определенным углом НЛО появляется в ночном небе после одного из грозовых всполохов. Объект некоторое время парит в небе, а через несколько секунд исчезает.

Изначально эти кадры появились в Твиттере на одном из аккаунтов местных правоохранителей.

По сообщению полицейского, который просматривал запись видеонаблюдения, камера была установлена на городском пляже.

Внимательный зритель может заметить, что видео не является оригинальным, а было снято с экрана, на котором проигрывалась запись. Это может означать, что за камерой снимавшего находился источник света в движении. Отражаясь от монитора, на котором проигрывалось видео, источник света попал на запись, тем самым создав эффект движущегося светящегося объекта.

После того как зрители добавили свои комментарии, полицейские согласились с некоторыми из них и заявили о том, что скорее всего на видео присутствует блик автомобильных фар.

Но есть и те пользователи Сети, которые верят уфологам и не сомневаются во внеземном происхождении «светового пятна».