Трамп хочет уволить главу нацразведки США

20.02.2019 20:48



Дональд Трамп, являющийся президентом США, сообщил о своем намерении уволить Дэниела Коутса, возглавляющего Национальную разведку страны, сообщает «Газета.ру». Политические эксперты связывают подобные размышления Трампа с тем фактом, что Коутс никогда не был союзником и сторонником президента и высказывался негативно о том, каким образом глава страны ведет внешнюю политику. Между Трампом и Коутсом всегда были «напряженные отношения», причем в течении довольно продолжительного периода времени.