Порошенко внес в Раду проект о допуске иностранных войск на Украину
20.02.2019 19:59
Петром Порошенко, являющимся президентом Украины, был подписан проект закона, согласно которому, на территорию страны будут допущены иностранные войска, с целью участия в многонациональных военных учениях, сообщает «RT». Проект имеет статус «неотложный», поэтому он незамедлительно был отправлен на рассмотрение профильному комитету. В военных учениях на Украине примут участие войска США, Великобритании и Румынии.
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блин..а почему учения будут проходить НА вУкраине а не В Украине..фигня какая то серо-буро малиновая с зеленой продресью получается а не совместные учения ВНАкраине