Порошенко внес в Раду проект о допуске иностранных войск на Украину

20.02.2019 19:59



Петром Порошенко, являющимся президентом Украины, был подписан проект закона, согласно которому, на территорию страны будут допущены иностранные войска, с целью участия в многонациональных военных учениях, сообщает «RT». Проект имеет статус «неотложный», поэтому он незамедлительно был отправлен на рассмотрение профильному комитету. В военных учениях на Украине примут участие войска США, Великобритании и Румынии.