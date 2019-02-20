Меморандум о создании Космических сил США подписан Трампом

20.02.2019 19:51



Меморандум о создании Космических сил США был подписан Дональдом Трампом, занимающим пост президента Америки, сообщает ИА «REGNUM». В первую очередь, Трамп поручил представителям Пентагона разработать юридические нормативно-правовые акты, которые смогут обосновать создание шестого рода американских войск. Основной задачей новой структурной единицы будет являться защита страны, её граждан и интересов США в космическом пространстве.