Минобороны Эстонии готовится к войне

20.02.2019 17:40



Во время конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon, глава отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне. Сальм делает такие выводы судя по тем денежным средствам, которые военное ведомство Эстонии тратит на военные нужды, а также исходя из плана учений. Вместе с тем, с кем именно эстонская сторона собирается вести войну и по какой причине страна готовится к военным действиям не сообщается, пишет РИА Новости.