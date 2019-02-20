Путин рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ЕС

20.02.2019 15:45



Глава России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию рассказал о том, какой будет ответ России на размещение США ракет средней и меньшей дальности на территории Европейского союза. По его словам, Россия не будет размещать свои ракеты данного класса в Европе первой, но, если Соединенные штаты решатся это сделать, то они должны быть готовы к немедленному и зеркальному ответу. Путин подчеркнул, что Россия будет вынуждена принять адекватные ответные меры на угрозу своей безопасности, пишет РБК.