Путин заявил, что чем больше детей, тем ниже будет налог

20.02.2019 13:59



Владимир Путин России рассказал о льготах, для поддержки многодетных семей. Речь идет в том числе, об увеличение пособий на детей, налоговых и ипотечных льготах. Например, президент предложил понизить планку федерального налога на недвижимость. «Принцип должен быть очень простой: больше детей — ниже налог», — подчеркнул президент.

Кроме этого, Путин предлагает ввести льготы по ипотеке для семей с детьми на весь кредитный срок, а не только на первый период.