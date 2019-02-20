Путин представил новый вид оружия – ракету «Циркон»

20.02.2019 13:37



Как и ожидалось, в своем выступлении президент России представил новейший вид вооружения – гиперзвуковую ракету «Циркон», скорость полета которой составляет девять махов. Кроме этого, Владимир Путин рассказал о том, что в России началось серийное производство комплекса «Авангард» и производство «Сармата». Также глава государства напомнил об эффективности новейшего оружия «Пересвет» и «Кинжал» и проходящих сегодня испытаниях «Буревестника» и подлодки-носителя «Посейдона».