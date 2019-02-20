Киев хочет отказаться от «Евровидения» из-за участия в нем России

20.02.2019 13:06



На Украине подумывают о том, чтобы отказаться от участия в международном конкурсе «Евровидение» из-за присутствия в нем российского участника. С соответствующим заявлением выступил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко. Политик отметил, что «отказ от участия на «Евровидении» избавит Киев от объяснений о том, что Украина «не дружит» с Россией. При этом, как заявил Кириленко, между Киевом и Москвой есть только «агрессия».