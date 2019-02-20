Мать Сергея Скрипаля просит признать его пропавшим без вести

20.02.2019 12:10



Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе со своей дочерью Юлией был отравлен в Солсбери, выступила с просьбой признать его пропавшим без вести, о чем в разговоре с РИА Новости рассказала его племянница Виктория Скрипаль.

По словам женщины, заявление с соответствующим содержанием было подано в московскую полицию, то есть, по месту регистрации дочери Сергея Скрипаля. При этом, как уточнила Виктория, если Скрипали будут признаны пропавшими без вести, то мать «получит в наследство» квартиру, машину и собаку.