Реальные доходы россиян опять показали снижение

20.02.2019 07:22



В январе текущего года реальные располагаемые доходы россиян в годовом выражении снова показали снижение. Так, согласно данным, предоставленным специалистами Росстата, снижение доходов россиян произошло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Тем не менее, реальная заработная плата россиян в январе 2019 года выросла на 5,2% по сравнению с январем прошлого года. Согласно расчетам экспертов Росстата, средняя реальная зарплата по стране в январе месяце составила порядка 41,12 тыс. рублей, пишет РИА Новости.