Россия обвинила Украину во вмешательстве в дела США

20.02.2019 06:54



Посольство России в Вашингтоне обвинило украинскую сторону в том, что она открыто вмешивается в дела другого государства. Речь идет о вмешательстве в дела Соединенных штатов из-за того, что Украина не хочет, чтобы российский фильм "Т-34" демонстрировался в кинотеатрах США. Так, посольство России отреагировало на срывы показов российской картины, которые произошли из-за беспорядков, устроенных радикально настроенными представителями украинской диаспоры в США, пишет РБК. Российские дипломаты выразили надежду, что данные действия Украины будут адекватно оценены Соединенными штатами.