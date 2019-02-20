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Мадуро призывает Гуаидо организовать выборы в Венесуэле

20.02.2019 06:38
Мадуро призывает Гуаидо организовать выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к самостоятельно объявившему себя президентом страны Хуану Гуаидо и потребовал, чтобы тот согласился организовать новые выборы главы государства. Мадуро уверен, что Гуаидо не сможет победить на выборах. По его словам, если будут созваны новые выборы президента Венесуэлы, "этого клоуна" и "марионетку США" Хуана Гуаидо скинет с самоназначенного поста венесуэльский народ путем голосования, пишет РИА Новости.

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