Американский эсминец вошел в Черное море

20.02.2019 06:26



19 февраля эсминец вооруженных сил США Donald Cook вошел в акваторию Черного моря. Сообщение об этом поступило из пресс-службы Национального центра управления обороной РФ. По информации ведомства, корабли Черноморского флота России уже приступили к постоянному наблюдению за действиями американца. Так, непосредственное патрулирование и контроль за вошедшим в Черное море эсминцем осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", пишет ТАСС.