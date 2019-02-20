Банки предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

20.02.2019 00:21



Ряд основных банков России предложили Министерству финансов расширить условия льготного ипотечного кредитования для семей с детьми на жилье, продаваемое во вторичном секторе, сообщают «РИА новости». Согласно условиям льготной ипотеки, семьи, в которых в период с 2018 по 2022 год рождается второй или последующий ребенок, получают возможность поучаствовать в конкурсе на льготную ипотечную ставку в размере 6%. Министерство финансов сообщило, что на текущий момент данное предложение не рассматривается.