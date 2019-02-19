Налог для самозанятых могут распространить на все регионы с 2020 года

19.02.2019 21:57



Антон Силуанов, занимающий пост первого вице-премьера-министра финансов России, поручил профильным ведомствам разработать и предоставить предложения, касательно распространения налога на самозанятых граждан на все регионы Российской Федерации, сообщает «RT». Срок исполнения поручения обозначен до лета текущего года. Предполагается распространить налоговой режим для самозанятых граждан по всей России уже в 2020 году.