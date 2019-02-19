«Единая Россия» согласилась уменьшить муниципальный фильтр

19.02.2019 19:54



Ольга Баталина, являющаяся депутатом Государственной думы России и первым заместителем секретаря генерального совета «Единой России», сообщила о снижении так называемого «муниципального фильтра», сообщает «Российская газета». Будущим кандидатам в губернаторы потребуется вдвое меньше подписей: 5% подписей муниципальных депутатов и 7% подписей глав районов и депутатов городских округов. Тем самым, «барьер» был снижен вдвое. Данная мера направлена на содействие политической конкуренции в стране в целом.