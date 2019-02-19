Ученые нашли новый путь для борьбы с редкими наследственными заболеваниями

19.02.2019 18:47



Бессмысленные мутации - это однобуквенные ошибки в генетическом коде, которые преждевременно останавливают производство критических белков. Эти незаконченные белки не могут нормально функционировать, а бессмысленные мутации вызывают 10-15% всех наследственных генетических заболеваний, включая мышечную дистрофию Дюшенна, спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и поликистоз почек. В настоящее время не существует эффективного лечения этих зачастую разрушительных состояний, которые в индивидуальном порядке встречаются редко, но, по оценкам, в совокупности затрагивают до 30 млн человек во всем мире, пишет EurekAlert.

Новое исследование, проведенное под руководством Кристофера Ахерна, доктора философии в медицинском колледже Университета Айовы, раскрывает новый подход и надежную технологическую платформу для подавления бессмысленных мутаций с использованием молекул РНК (тРНК). Исследование Ахерна, его коллег показало, что модифицированные тРНК могут эффективно и точно восстанавливать бессмысленные мутации с помощью любой аминокислоты.

"Поскольку бессмысленные мутации вызывают широкий спектр тяжелых, угрожающих жизни заболеваний, существует значительная неудовлетворенная медицинская потребность в эффективном восстановлении этих стоп-кодонов у людей, имеющих эти наследственные генетические изменения", - говорит Ахерн. "Наш уникальный подход генной терапии может быть использован для того чтобы исправить неполноценные генетические последовательности у людей".

тРНК - это рибонуклеиновая кислота, которая транспортирует аминокислоты к месту синтеза белка. Также она принимает непосредственное участие в наращивании полипептидной цепи, присоединяясь, будучи в комплексе с аминокислотой, к кодону мРНК и обеспечивая необходимую для образования новой пептидной связи конформацию комплекса. Для каждой аминокислоты существует своя тРНК.