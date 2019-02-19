Президент России и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

19.02.2019 17:51



Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили свое намерение в дальнейшем укреплять взаимосвязи между двумя странами. Также, лидеры отметили достижения во взаимоотношениях, которые больше всего проявляются в инвестиционной, экономической и торговой сферах, пишет РИА Новости.