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Президент России и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

19.02.2019 17:51
Президент России и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили свое намерение в дальнейшем укреплять взаимосвязи между двумя странами. Также, лидеры отметили достижения во взаимоотношениях, которые больше всего проявляются в инвестиционной, экономической и торговой сферах, пишет РИА Новости.

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