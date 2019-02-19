В Австрии заявили о конце монополии Украины на транзит газа

19.02.2019 16:54



Глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле заявил, что после того как будет запущен в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток - 2" закончится время украинской монополии на транзит газа в Европу. Он подчеркнул, что после этого, на газовом рынке ЕС установится здоровая конкуренция, так как страны Восточной Европы не могут завышать цены на транзит. Тем не менее, Зеле подчеркнул, что нельзя полностью списывать со счетов Украину, так как потребности Европы в газе увеличиваются, и понадобятся все доступные газопроводы для их удовлетворения, пишет RT.