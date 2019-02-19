Россия обошла Саудовскую Аравию по добыче нефти

19.02.2019 13:06



В декабре прошлого года Россия смогла обогнать Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, где показатель составил 10,738 млн баррелей в сутки, информирует РИА Новости. Таким образом, РФ попала на вторую строчку нефтяного рейтинга, пропустив вперед США.

Штаты в обозначенный период добывали в среднем 11,658 млн баррелей в сутки, а вот у Саудовской Аравии этот показатель находился на уровне 10,643 млн. Что касается России, то в объеме добычи нефти наша страна смогла нарастить 0,08% (в сравнении с предыдущим месяцем).