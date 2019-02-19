Россия поставит в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи

19.02.2019 11:11



Завтра Россия планирует доставить в Каракас триста тонн гумпомощи, о чем стало известно из микроблога Twitter, где шла трансляция выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро на встрече с учеными. Глава страны сообщил, что гуманитарная помощь поступает практически ежедневно. В партии гумпомощи из России будет все необходимое, в ом числе и медикаменты.

При этом о гумпомощи сообщал и самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуаидо, заявивший, что 23 февраля в страну привезут помощь американцы. О прибытии самолетов США он сообщал и в минувшее воскресенье. Однако, по словам очевидцев, груз оказался полупустым.