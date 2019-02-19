Порошенко заявил, что Россия планирует создать «вторую версию» СССР

19.02.2019 09:23



Глава Украины в очередной раз решил привлечь внимание с помощью обвинений в адрес России. На официальном сайте президента появилось заявление от имени Порошенко, обвиняющего Москву в стремлении «уничтожить украинскую государственность» и создании «второй версии Советского Союза». Как говорится в сообщении, об этом украинский глава заявил во время беседы с Дональдом Туском (глава Европейского Совета), которому позднее он выразил благодарность за поддержку.