Япония выразила протест Южной Корее из-за исследования у спорных островов

19.02.2019 09:02



Япония решила выразить протест Южной Корее по причине того, что южнокорейское исследовательское судно в течение нескольких дней пребывало в районе спорных островов Такэсима (Токто) в акватории Японского моря. Как передает ТАСС, соответствующая информация поступила от генсека кабмина Ёсихидэ Сугу. Он утверждает, что судно Южной Кореи все-таки совершило заход в японские территориальные воды, в связи с чем ему от береговой охраны неоднократно поступали предупреждения покинуть эту территорию.