Жители Курил высказались против передачи островов Японии

19.02.2019 07:37



Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ, более 96% опрошенных жителей Южных Курил выступили резко против передачи островов Японии. Так, специалисты проводили опрос на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп в период с 11 по 17 февраля текущего года. По данным ВЦИОМ в опросе приняли участие более 7,5 тыс. человек, что составляет порядка 70% совершеннолетних жителей южных островов Курильской гряды, пишет РИА Новости.