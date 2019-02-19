Эксперты назвали лучшие в мире смартфоны

19.02.2019 07:24



Согласно рейтингу, который составили специалисты Business Insider, самым лучшим смартфоном в мире признан китайский OnePlus 6T, цена которого на российском рынке составляет примерно 27 тыс. рублей. Второе место специалисты отдали Apple iPhone XR, стоимостью порядка 66 тыс. рублей, а третье место разделили модели, которые не представлены в России, Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Следом за ними эксперты поместили Samsung Galaxy Note9 и флагманы от Apple - iPhone XS и iPhone XS Max, пишет BFM.