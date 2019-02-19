Минэкономразвития оценило ущерб от санкций

19.02.2019 06:59



Специалисты Министерства экономического развития России подсчитали ущерб, который нанесен экономике России международными санкциями. Так, общий ущерб от 159 санкционных ограничений, введенных 62 странами, составил порядка $6,3 млрд. Наиболее серьезный ущерб причинили санкции Европейского союза. Так, страны ЕС в совокупности ввели 25 ограничительных мер, а общий ущерб от них составил $2,4 млрд. США занимают в данном списке второе место с общим ущербом в $1,1 млрд. Наиболее пострадавшими от санкций отраслями экономики эксперты министерства назвали металлургию, сельское хозяйство и химическую промышленность, пишет РИА Новости.