19.02.2019 06:46



Американский лидер Дональд Трамп обратился к военным Венесуэлы с предложением поддержать оппозиционные силы страны, в противном случае они могут потерять все. В частности, Трамп призывает военных оказать помощь оппозиции и пропустить гуманитарных конвой, подготовленный США, на территорию страны. Также, президент США подчеркнул, что военные могут сыграть существенную роль в мирном переходе власти в стране и построении безопасного демократического государства, пишет ТАСС.