Александр Друзь уезжает в США после скандала с Бером

19.02.2019 06:31



После скандала с подкупом между магистром интеллектуальной передачи "Что? Где? Когда?" Александром Друзем и главным редактором телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером, Друзь собирается уехать в США. По информации, полученной МК, Александр Друзь уезжает на презентацию его новой детской книги "Эня, Томас и другие", которая состоится в Калифорнии. Вход на презентацию стоит $5, а сама книга оценена в $20. После презентации состоится мастер-класс на тему воспитания детей.