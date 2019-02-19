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Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию

19.02.2019 00:21
Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию

Алексей Леонов, являющийся одним из консультирующих специалистов инвест-компании «Baring Vostok» и космонавтом, пересек российскую границу по причине необходимости проведения заграничного курса лечения, сообщает «Интерфакс». Данное заявление совершила Наталья Филимонова, являющаяся его ассистенткой. Известно, что Леонов проходит курс по восстановлению здоровья почек, поскольку он находится «на диализе». Стоит напомнить о том, что Алексей Леонов является первым человеком, вышедшим в космос. Кроме того, космонавт является дважды героем Советского союза и Лауреатом Государственной премии СССР.

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