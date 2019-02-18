Литва призвала Евросоюз усилить борьбу с «российской пропагандой»

18.02.2019 21:59



Линас Линкявичюс, являющийся главой Министерства иностранных дел Литвы, заявил о том, что Евросоюзу необходимо усилить борьбу с пропагандой, которая исходит от России, сообщает «Московский комсомолец». По его словам, Европа всерьез недооценивает насколько серьезна информационная опасность, исходящая от России. Необходимо объединить усилия и создать единую, сплошную линию «информационной обороны» стран Европы и Запада. Только в данном случае удастся «переиграть» Россию.