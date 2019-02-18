ДНР: Порошенко в Мюнхене открыто признал нарушение минских соглашений

18.02.2019 21:49



Владислав Бердичевский, являющийся депутатом ДНР, заявил о том, что президент Украины Петр Порошенко признался в несоблюдении минских соглашений, заявив, что Киев не способен остановить военные действия, происходящие на Донбассе, сообщает «Riafan.ru». Порошенко, в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что «если Киев перестанет вести боевые действия на Донбассе, то Украина попросту исчезнет». Стоит отметить, что представители стран Европы и Запада никоим образом не отреагировали на подобное «чистосердечное» признание.