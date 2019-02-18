Ученые открыли часы биологического старения

18.02.2019 18:40



Недавно открытые часы рибосомной ДНК (рДНК) могут быть использованы для точного определения хронологического и биологического возраста человека, согласно исследованиям, проведенным Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана. Рибосомные часы - это новый биомаркер старения, основанный на рДНК, сегменте генома, который ранее был механистически связан со старением.

“Мы надеемся, что рибосомные часы дадут новое представление о влиянии окружающей среды и личного выбора на долгосрочное здоровье", - сказал старший автор исследования Бернардо Лемос, доцент кафедры экологической эпигенетики. “Определение биологического возраста является центральным шагом к пониманию фундаментальных аспектов старения, а также разработке инструментов для информирования личного и общественного здравоохранения”.

Старению подвержены практически все организмы. Возраст также является важным фактором риска для множества заболеваний, включая неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Существует два типа возраста: хронологический возраст или количество лет, прожитых человеком или животным, и биологический возраст, который учитывает различные факторы образа жизни, которые могут сократить или продлить продолжительность жизни, включая диету, физические упражнения и воздействие на окружающую среду. В целом, биологический возраст оказался лучшим предиктором смертности от всех причин и начала заболевания, чем хронологический возраст.

Для этого нового исследования ученые рассмотрели рДНК, наиболее активный сегмент генома, который также был механистически связан со старением в ряде предыдущих исследований. Лемос и ведущий автор работы Мэн Ван, научный сотрудник Департамента охраны окружающей среды, предположили, что рДНК является “дымящимся оружием” в геномном контроле старения и может содержать ранее непризнанные часы. Исследование было посвящено рДНК, небольшому (13 килобаз), но существенному и высокоактивному сегменту генома, как новому маркеру возраста.

Полученные результаты подчеркнули фундаментальную роль рДНК в старении, а также ее потенциал в качестве широко применимого предиктора индивидуального возраста, который может быть откалиброван для всех видов млекопитающих.

Важно отметить, что часы реагируют на вмешательства, которые могут позволить ученым изучить, как биологический возраст реагирует на воздействие окружающей среды и выбор образа жизни. Возможность установить точный биологический возраст может дать человеку представление о том, насколько лучше или хуже он или она живет по отношению к общей популяции, и потенциально может помочь контролировать, находится ли кто-то в повышенном риске смерти или определенного заболевания, пишет ScienceBlog.