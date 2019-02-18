Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес"

18.02.2019 18:14



Ведущий "Капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович прокомментировал ситуацию с раздачей еды зрителям после окончания записи передачи, которую раскритиковали некоторые пользователи сети. По его словам, каждый раз после окончания съемок, всех гостей студии, которые, кстати, являются не статистами, а приглашенными гостями "Поля чудес", угощают теми самыми продуктами, которые приносят участники шоу-программы. Эта очень хорошая и добрая традиция, заявил Якубович. А те злопыхатели, которые ее осуждают, просто не понимают российского менталитета и русского хлебосольства, пишет Российская газета.