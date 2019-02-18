Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории

18.02.2019 17:23



Как сообщил крымский историк Андрей Мальгин, учебник по истории Крыма для десятых классов содержит серьезную методологическую ошибку. Она касается роли крымских татар в Великой Отечественной войне. Как сообщил депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек, данный учебник будет подвергнут экспертной оценке. Также, специалисты проведут все необходимые экспертизы по его содержанию. Пока же, данное учебное пособие будет изъято из крымских школ, пишет РИА Новости.