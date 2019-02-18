18.02.2019 16:50



Официальный представитель Московского планетария сообщил, что в ночь на 19 февраля жители России смогут увидеть суперлуние года. По его словам этому будет способствовать чистое безоблачное небо. В эту ночь Луна подойдет на максимально близкое расстояние к Земле, при этом произойдет полнолуние. Это уже второе суперлуние в этом году. Прошлое суперлуние произошло 21 января и оно совпало с полным затмением Луны, пишет RT.