Жители России смогут увидеть суперлуние года
18.02.2019 16:50
Официальный представитель Московского планетария сообщил, что в ночь на 19 февраля жители России смогут увидеть суперлуние года. По его словам этому будет способствовать чистое безоблачное небо. В эту ночь Луна подойдет на максимально близкое расстояние к Земле, при этом произойдет полнолуние. Это уже второе суперлуние в этом году. Прошлое суперлуние произошло 21 января и оно совпало с полным затмением Луны, пишет RT.
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ОБРАТНЫЕ ЧИСЛА ЛУНЫ И ЗЕМЛИ. Окружность Луны составляет 27,3 процента от окружности Земли. Окружность Луны разделить на окружность Земли равно 0,273. Если 27,3 возвести в квадрат -- то получается 745. И РОВНО в 745 раз масса Солнца БОЛЬШЕ совокупной массы всех планет Солнечной системы. Луна совершает один оборот по орбите вокруг Земли за 27,3 земных суток. Полный оборот вокруг своей оси Луна также совершает за 27,3 земных суток ! 10000 : 27,3 = 366. За 10 000 земных суток Луна совершает 366 оборотов вокруг Земли. За год Земля совершает 366 оборотов вокруг своей оси ОТНОСИТЕЛЬНО ЗВЁЗД. Окpyжность Земли сocтавляет 366 процентов от окpyжности Луны. В математике есть понятие ОБРАТНЫЕ ЧИСЛА. 273 и 0,003663003663003663 — это обратные числа. Можно ли считать "СЛУЧАЙНЫМ" такое совпадение ПОРЯДКА первых цифр в вышеуказанных числах ?! Обратное число к 366 -- это 0,00273224043715847 Синус числа 366 = 0,9999900726865629 Практически ЕДИНИЦА ! 1 : 366 = 0,002732... ЭТО всё "СЛУЧАЙНЫЕ совпадения", да, ???