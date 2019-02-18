Выпуск МС-21 перенесен на конец 2020 года

18.02.2019 16:30



Из-за того, что Соединенные штаты ввели санкции и перестали поставлять в Россию композитные материалы для самолетостроения, серийное производство российского лайнера МС-21 будет перенесен на конец 2020 года. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, у предприятия уже есть партнеры, которые приступили к разработке отечественных композитных материалов, которые будут использованы в производстве МС-21, пишет РБК.