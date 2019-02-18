Ученые назвали продукт, который резко увеличивает риск развития рака

18.02.2019 11:46



В результате эксперимента исследователи Онкологического центра им. Андерсона в США назвали продукт, который повышает риск появления рака. По словам ученых, причиной онкологических заболеваний могут стать неумеренные объемы употребления сахара.

Мышей поделили на две группы. В рационе первой была сахароза, у второй – крахмальная диета. В конечном итоге выяснилось, что у первой «сахарной» группы наблюдался быстрый рост опухоли. Кроме этого, к увеличению метастазов в легких мышей привело употребление кукурузного сиропа и столового сахара.