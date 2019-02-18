В Донецке прогремело три взрыва

18.02.2019 11:16



В самом центре Донецка прогремело три взрыва, передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из МВД ДНР. Инцидент произошел в квартале, где находится резиденция главы республики и гостиница, в которой проживают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Третий взрыв произошел неподалёку на пустыре.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет. В данный момент эксперты и представители службы выясняют подробности и тип взрывчатки.