Арестован замглавы Сибирского отделения РАН

18.02.2019 08:29



Решением Фрунзенского районного суда Владивостока под арест был взят заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, информирует РИА Новости со ссылкой на собеседника из суда. По словам источника, в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по ст. «Подстрекательство к присвоению или растрате». Кроме этого, как отмечается, Благодырь является фигурантом еще одного дела, по которому проходит депутат приморского заксобрания.