Бытовая химия может представлять опасность для здоровья

18.02.2019 07:49



Многие бытовые продукты и материалы, такие как изоляция, полы и мебель, химически обрабатываются по различным причинам, в том числе делают материалы блестящими или устойчивыми к пятнам. Тем не менее, контакт с такими химически обработанными продуктами приводит к тому, что химические вещества попадают в наши тела более высокими темпами. Об этом в своем новом исследовании говорит Хизер Стэплтон, доцент экологического здоровья в Университете Дьюка.

Стэплтон поделилась результатами нового исследования, которые показали, что дети, живущие в домах, где диван содержал антипирены, известные как полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) в подушках, имели концентрацию ПБДЭ в крови в шесть раз выше, чем дети, не подвергавшиеся воздействию таких материалов. Воздействие ПБДЭ связано, среди прочего, с задержками в развитии нервной системы и эндокринными нарушениями.

Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), применяемые в качестве антипиренов при производстве различных пластмасс, представляют собой относительно новый класс стойких органических загрязнителей окружающей среды. Попадая в окружающую среду и мигрируя по пищевым цепям, ПБДЭ, благодаря своим липофильным свойствам, накапливаются в тканях организма, особенно в печени.

Дети, живущие в домах с виниловыми полами, имели в моче в 15 раз более высокий уровень метаболита бензилбутилфталата, чем дети, живущие в домах без виниловых полов. Бензилбутилфталат, который использован для того чтобы сделать материалы более мягким и более уступчивым, отрицательно влияет на дыхательные пути.

“Наши исследования показывают, что есть тысячи химических веществ, которым мы ежедневно подвергаемся в помещении", - сказал Стэплтон.

Другие исследования показали, как такие виды деятельности, как приготовление пищи и уборка, влияют на качество воздуха в доме. Марина Вэнс, доцент кафедры машиностроения Колорадского университета в Боулдере, ознакомилась с результатами совместного исследования под названием "Домашние наблюдения микробной и экологической химии" (HOMEChem). Во время проекта исследователи настроили дом-тест, где они провели эксперименты которые отражают ежедневные виды деятельности, такие, как приготовление пищи и уборка дома, и испытали их влияние на качество открытого воздуха.

В одном эксперименте члены команды подготовили ужин в честь Дня Благодарения, который привел к высокому уровню твердых частиц в воздухе. Так, результаты были измерены по индексу качества воздуха агентства по охране окружающей среды США, и качество воздуха в помещении ненадолго подскочило до “очень нездоровой” классификации, второго по величине уровня беспокойства о здоровье. Загрязнение данными частицами связано с респираторными заболеваниями, сердечными приступами и инсультами.

“Мы тратим около 90% нашего времени в помещении”, - сказала Вэнс. “У нас есть детальное понимание химии реакций и процессов внешней атмосферы, но такого же уровня знаний действительно не существует для внутренней среды”.

Исследователи согласились с тем, что необходима дальнейшая работа для лучшего понимания соединений и химических процессов в наших домах, пишет AAAS.