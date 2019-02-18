Трамп не поверил в отчет разведки о КНДР из-за Путина

18.02.2019 07:10



Разведывательные службы США предоставили американскому лидеру Дональду Трампу свой отчет о наличии у КНДР ядерных ракет, которые могут достичь территории Соединенных штатов. Согласно выводам, сделанным специалистами ведомства, Северная Корея обладает подобными ракетами. Тем не менее, Трамп не поверил экспертам своей разведки, так как президент России Владимир Путин заверил его, что у КНДР подобного оружия нет, пишет ТАСС. В ответ на все уверения и отчеты представителей американских спецслужб Трамп отвечал, что не верит им.

"Мне все равно, я верю Путину", - заявил Трамп.