Эксперты определили регионы с самым высоким качеством жизни

18.02.2019 06:58



Эксперты агентства РИА Рейтинг провели собственное исследование и определили российские регионы с самым высоким качеством жизни. По их мнению первые три места в данном рейтинге, как и год назад, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В работе специалисты оценивали регионы по 70 показателям, включая не только определенные аспекты жизни, но и многие социальные показатели. По результатам исследования, регионами с самыми худшими условиями для проживания эксперты назвали Забайкальский край, Карачаево-Черкесию и Республику Тыва, пишет РИА Новости.