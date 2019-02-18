Российские биатлонисты заняли седьмое место в смешанной эстафете

18.02.2019 06:32



В смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в американском Солт-Лейк-Сити, российские спортсмены смогли подняться только на седьмое место. От России в гонке приняли участие Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева. Первое место в смешанной эстафете заняла французская команда, спортсмены из Германии стали вторыми, а на третью позицию смогли выйти представители Норвегии, пишет газета Вести.