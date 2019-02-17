Места посадки НЛО обнаружены в Аргентине – так поясняют «узоры» на снегу местные жители

17.02.2019 18:32



Два необычных рисунка были замечены на снегу в Аргентине. Никаких других следов рядом не было.

Рисунки обнаружил молодой аргентинец по имени Родриго, проживающий в городе Neuquеn. Родриго проезжал на мотоцикле довольно изолированный от людей район, где и увидел на снегу странные крупные «узоры». Один из них был в виде звезды, а другой в форме круга.

«Их габариты и совершенство линий поражали воображение. Впервые в жизни я видел такое», - заметил очевидец.

После того как молодой человек рассказал об увиденном своей семье, они вернулись на это место, чтобы сделать фото и осмотреть местность.

«Мы были поражены тем, что вблизи рисунков не было никаких следов. В этой местности люди бывают очень редко...Скорее всего, это был корабль пришельцев, других объяснений на ум не приходит», – добавил он.

Знаки на снегу были найдены на 11 шоссе по направлению к Norquinco, в области, которая остается закрытой зимой. По рассказам местных жителей, похожие изображения люди находили в 1 км от данной местности, сообщает сайт ufosightingsdaily.com.